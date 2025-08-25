ECONOMIE
Djokovic moeizaam verder op US Open, Medvedev uitgeschakeld

Sport
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 8:53
NEW YORK (ANP) - Novak Djokovic staat in de tweede ronde van de US Open. De 38-jarige nummer 7 van de wereld versloeg de jonge Amerikaanse tennisser Learner Tien (nummer 50 van de wereld) in drie sets: 6-1 7-6 (3) 6-2. De Serviër treft de Amerikaan Zachary Svajda (de nummer 145 van de wereld) in de tweede ronde.
Djokovic maakt bij de US Open zijn rentree nadat hij twee maanden geleden op Wimbledon verloor van Jannik Sinner. Hij klaagde na afloop over vermoeidheid. "In het begin van de tweede set waren er enkele lange games en ik begon mij slecht te voelen. Het verraste mij echt hoe slecht ik mij fysiek voelde in de tweede set", zei hij na afloop.
Daniil Medvedev, de nummer 13 van de wereld, werd al in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 29-jarige Rus, die het toernooi in 2021 won, verloor in vijf sets van de Fransman Benjamin Bonzi: 6-3 7-5 6-7 (5) 0-6 6-4. Medvedev had ook al in de eerste ronde van Wimbledon van Bonzi (nummer 51 van de wereld) verloren.
