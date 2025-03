Amerikaanse bank Morgan Stanley kondigt grote reorganisatie aan

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley is van plan om later deze maand ongeveer 2000 werknemers te ontslaan om kosten te besparen. Het gaat om de eerste grote personeelsinkrimping onder leiding van topman Ted Pick.

Volgens persbureau Bloomberg vinden de ontslagen op vrijwel alle afdelingen plaats. Ingewijden lieten weten dat alleen de circa 15.000 financieel adviseurs van de bank buiten schot blijven bij de ingreep. Het plan voor de grote reorganisatie bij de bank, die ongeveer 80.000 werknemers telt, was al in gang gezet voor de recente marktonrust, hebben de bronnen eveneens aan Bloomberg laten weten.

Na Donald Trumps overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november voorspelden kenners nog een opleving van de markt voor zakenbankieren in de Verenigde Staten. Maar deze is tot nu toe uitgebleven terwijl klanten van de banken lijken te worstelen met de vele importtarieven die Trump heeft opgelegd of waarmee hij heeft gedreigd. Ook hebben bedrijven te maken met andere beleidsveranderingen in Washington, waardoor ze momenteel minder bezig lijken met overnames en beursgangen.

De ontslagen bij Morgan Stanley komen bovenop een reeks personeelsinkrimpingen bij andere financiële partijen op Wall Street, die allemaal te maken hebben met een onzekere economische situatie. Concurrent Goldman Sachs heeft onlangs bijvoorbeeld zijn jaarlijkse ontslagronde vervroegd. Die bank is van plan om dit voorjaar 3 tot 5 procent van zijn personeel te ontslaan.