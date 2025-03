Meer orders voor op Damrak genoteerde maker van nachtkijkers

AMSTERDAM (ANP) - Theon International heeft voor tientallen miljoenen aan nieuwe orders binnengehaald voor nachtkijkers en warmtebeeldsystemen voor de defensiesector. Naar eigen zeggen profiteert het bedrijf, dat is genoteerd aan de Amsterdamse beurs, van de opgelopen spanningen in de wereld.

De beursgang van de in Athene gevestigde fabrikant in februari vorig jaar was de eerste op de Amsterdamse beurs in bijna twee jaar. Te midden van al het geweld in het Midden-Oosten en Oekraïne is de beurskoers sindsdien flink opgelopen. Na de nieuwe luchtaanvallen van Israël op de Gazastrook kende het aandeel dinsdag zelfs een koerswinst van bijna 15 procent.

Na het slot van de beurs meldde Theon voor 50 miljoen euro aan nieuwe bestellingen te hebben ontvangen. Ook verwacht de onderneming voor nog eens meer dan 50 miljoen euro aan orders in de wacht te kunnen slepen. "De verwachte toename in de vraag, gedreven door de recente geopolitieke situatie, zal naar verwachting leiden tot een versnelling van nieuwe orders en het uitoefenen van opties in een hoger tempo dan gebruikelijk", verklaarde bestuurder Philippe Mennicken.