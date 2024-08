Amerikaanse beleggers opgelucht na meevallende economische cijfers

NEW YORK (ANP) - Beleggers op Wall Street haalden donderdag opgelucht adem na het verschijnen van beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt en winkelverkopen. Zo werd de angst voor een dreigende recessie in 's werelds grootste economie weer wat verder weggenomen. Vooral techfondsen zagen hun beurswaarde hierdoor flink aandikken.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 40.563,06 punten. De brede S&P 500-index won 1,6 procent tot 5543,22 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 2,3 procent naar 17.594,50 punten. De graadmeters gingen woensdag al licht omhoog, na meevallende Amerikaanse inflatiecijfers. Die versterkten de verwachting dat de Federal Reserve de rente in de VS volgende maand gaat verlagen.

Begin deze maand zorgde een zwakke banengroei nog voor veel angst voor een recessie. Maar "de muur van bezorgdheid begint af te brokkelen", merkte een analist van US Bank op.

Het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering lag lager dan alom werd voorzien. Daardoor lijkt de arbeidsmarkt er iets beter voor te staan dan gedacht. Ook werd bekendgemaakt dat de winkelverkopen in de Verenigde Staten in juli met 1 procent zijn gestegen. Dat was eveneens beter dan verwacht.