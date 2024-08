Immers en Van de Velde overtuigend naar achtste finale EK beach

DEN HAAG (ANP) - Matthew Immers en Steven van de Velde hebben zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales van het EK beachvolleybal. Het als vierde geplaatste koppel won in Den Haag ook zijn derde groepswedstrijd. Ze rekenden in twee sets af met de Italianen Gianluca Dal Corso en Marco Viscovich: 21-14 21-19. Eerder op de dag hadden Immers en Van de Velde, die ook actief waren op de Olympische Spelen van Parijs, in twee sets gewonnen van de Polen Piotr Kantor en Jakub Zdybek: 21-16 21-17.

Leon Luini en Christiaan Varenhorst wonnen ook hun drie groepswedstrijden en verzekerden zich daarmee van een plek bij de laatste zestien. Het Nederlandse duo begon de dag in Arnhem met een duidelijke zege op het Franse koppel Calvin Aye en Rémi Bassereau (21-16 21-11) en boekten daarna winst in drie sets op de Oostenrijkers Mathias Seiser en Laurenc Grössig: 19-21 21-16 15-8.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn aangewezen op de tussenronde om een plek in de achtste finales af te dwingen. Het Nederlandse duo eindigde als tweede in zijn poule na een nederlaag en twee zeges. Brouwer en Meeuwsen, die op het EK voor het laatst samenspelen, kregen op de speellocatie in Den Haag hun tweede groepszege cadeau omdat het Poolse duo Bartosz Losiak en Michal Bryl zich terugtrok. Kort daarvoor hadden de Nederlanders in drie sets gewonnen van de Zwitsers Quentin Métral en Yves Haussener: 16-21 24-22 15-7.