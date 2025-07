Amerikaanse economie herstelt licht na krimp in eerste kwartaal

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal licht gegroeid na een minieme krimp in de eerste drie maanden van het jaar. Die opvering van de economie danken de Verenigde Staten vooral aan de afnemende import, wat positief uitwerkt in het cijfer. De binnenlandse vraag nam daarnaast slechts matig toe.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel steeg de omvang van de Amerikaanse economie in de maanden april, mei en juni met 3 procent. De berekeningsmethode die de Amerikaanse overheid hanteert, verschilt wel van de manier waarop economische groei in Europa wordt bepaald. Omgerekend gaat het om een plus van zo'n 0,7 procent.

Haast om dreigende importtarieven voor te zijn leidde tot een toename van de import in het eerste kwartaal. Dat resulteerde toen in een recordtekort op de handelsbalans. Deze trend keerde afgelopen kwartaal. Import wordt afgetrokken bij de berekening van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl export juist een positieve bijdrage levert.