Olympische zwemheld Marchand verbetert 14 jaar oud record op WK

SINGAPORE (ANP/DPA) - De Franse zwemmer Léon Marchand heeft bij de WK in Singapore het wereldrecord op de 200 meter wisselslag verbeterd. Dat deed de winnaar van vier gouden medailles op de Olympische Spelen van Parijs in de halve finales.

Marchand, die in Singapore alleen op de wisselslag uitkomt, liet een tijd van 1 minuut en 52,69 seconden noteren. Daarmee was hij ruim sneller dan de oude toptijd van 1.54,00, in 2011 gezwommen door de Amerikaan Ryan Lochte. "Ik kan het nog niet geloven. Ik wist dat ik in de buurt kon komen, want ik voelde me goed", vertelde de Franse zwemheld van de Spelen meteen na zijn race.