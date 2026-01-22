Amerikaanse economie sterker gegroeid dan eerder berekend

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal iets harder gegroeid dan eerder aangenomen, volgens een nieuwe raming van het Bureau of Economic Analysis. Met een plus van 4,4 procent zette de grootste economie ter wereld in de zomermaanden de sterkste kwartaalgroei in twee jaar neer.

Na het analyseren van nog meer gegevens bleek de export iets sterker dan verwacht. Ook ging het bij nader inzien beter met de bedrijfsinvesteringen dan eerder gemeld. Het lijkt erop dat met name grote bedrijven voldoende middelen hadden om de stijgende kosten door de importheffingen van president Donald Trump te compenseren.

Eerder ging het statistiekbureau van de Amerikaanse overheid nog uit van een plus van 4,3 procent. In beide gevallen gaat het om groei op geannualiseerde basis. Dat betekent dat de groei in een kwartaal denkbeeldig wordt doorgetrokken naar vier kwartalen. Omgerekend naar de in Nederland gangbare methode nam de omvang van de Amerikaanse economie met 1,1 procent toe vergeleken met het voorgaande kwartaal.