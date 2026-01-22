Omroep: Afghaanse vrouw uit documentaire Hila Noorzai vrijgelaten

HILVERSUM (ANP) - De Afghaanse vrouw die onlangs in een documentaire van Hila Noorzai te zien was, is vrijgelaten. Dat meldt AVROTROS op Instagram.

"Khadija Ahmadzada is vrijgelaten", schrijft de omroep in een korte verklaring. "We zijn enorm opgelucht en blij voor haar, en onze gedachten zijn bij haar en haar naasten."

AVROTROS haalde de serie Hila voorbij de Taliban afgelopen weekend offline, omdat een Afghaanse vrouw die in de reeks in beeld kwam was gearresteerd. Volgens de omroep was er geen aanleiding om aan te nemen dat er een verband was tussen de arrestatie van de vrouw en de documentaire.