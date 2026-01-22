ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Omroep: Afghaanse vrouw uit documentaire Hila Noorzai vrijgelaten

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 15:34
anp220126149 1
HILVERSUM (ANP) - De Afghaanse vrouw die onlangs in een documentaire van Hila Noorzai te zien was, is vrijgelaten. Dat meldt AVROTROS op Instagram.
"Khadija Ahmadzada is vrijgelaten", schrijft de omroep in een korte verklaring. "We zijn enorm opgelucht en blij voor haar, en onze gedachten zijn bij haar en haar naasten."
AVROTROS haalde de serie Hila voorbij de Taliban afgelopen weekend offline, omdat een Afghaanse vrouw die in de reeks in beeld kwam was gearresteerd. Volgens de omroep was er geen aanleiding om aan te nemen dat er een verband was tussen de arrestatie van de vrouw en de documentaire.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5604082

Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'

ANP-548132053

Waarom heeft Macron een zonnebril op?

anp220126034 1

Rabobank beperkt mogelijkheden voor aflossingsvrije hypotheek

ANP-548179339

Zo maakte Trump zijn spectaculaire draai

ANP-548076604

Het schrikbewind van Wilders

220893231_m

Als je op je werk prive print: printers onthouden wat ze printen

Loading