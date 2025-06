Amerikaanse handelstekort loopt op ondanks handelsbeleid Trump

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse handelstekort is in mei onverwacht toegenomen door de grootste daling in export sinds het begin van de coronapandemie. Dat is een tegenvaller voor president Donald Trump die het handelstekort van de Verenigde Staten als een groot nadeel ziet en met zijn importheffingen probeert bedrijven te dwingen om meer productie in de VS zelf te doen.

Een handelstekort treedt op wanneer de waarde van de import van een land hoger is dan de waarde van de export. De Amerikaanse goederenexport daalde in mei met 5,2 procent, wat een scherpe daling weerspiegelt in de verzending van industriële goederen zoals ruwe olie. Die afname is waarschijnlijk deels te verklaren door een daling van de olieprijzen.

Tegelijkertijd bleef de import vrijwel onveranderd na de grootste daling ooit in april. Het handelstekort in goederen kwam daardoor uit op 96,6 miljard dollar. Een maand eerder ging het nog om 87,6 miljard dollar. Economen hadden in doorsnee juist op een afname gerekend.