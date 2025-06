Diverse wegen in Den Haag gaan later open, afbouw in volle gang

DEN HAAG (ANP) - De S200-route in Den Haag die is afgesloten door de NAVO-top gaat vrijdag aan het einde van de middag weer open, meldt de gemeente. Dat is later dan verwacht, want aanvankelijk zouden de wegen vrijdagochtend om 06.00 uur weer vrijgegeven worden. Mogelijk gaat de rijbaan de stad in, richting Scheveningen, in de loop van de ochtend al wel open.

Volgens de gemeente duurt het weghalen van de hekken, barrières en andere obstakels langer dan gepland. Het gaat om de Professor B.M. Teldersweg, het Hubertusviaduct en de Hubertustunnel. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het opruimen en afbouwen in de stad wel "volop gaande". De Landscheidingsweg is wel vanaf vrijdagochtend geopend, net als de Scheveningseweg.

Op en rond het World Forum is het afbouwen van de top ook volop bezig. Een ANP-verslaggever ziet dat veel afzettingen nog niet zijn weggehaald, maar niet meer in de weg staan. Fietsers kunnen er weer makkelijk langs, automobilisten lopen nog wel tegen veel barrières aan. Ook de hoge hekken die het terrein van de buitenwereld afgrendelen staan er nog wel. De verslaggever ziet verder dat mensen uit de buurt een kijkje komen nemen.

Meubels ingepakt

Ook de golfkarretjes waarmee mensen over het terrein werden vervoerd staan nog opgesteld. Waar het NATO Public Forum werd gehouden staan alle meubels ingepakt in kratten met plastic eromheen. Ook zijn er enkele hoogwerkers te zien.

De Johan de Wittlaan blijft dicht tot begin augustus. Dat was al gepland.