Amerikaanse investeerder ziet af van overname Britse Telegraph

Economie
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 21:19
anp141125238 1
LONDEN (ANP/AFP) - De Amerikaanse investeerder RedBird heeft vrijdag aangekondigd dat het na veel kritiek afziet van de overname van The Telegraph. Dat zorgt voor hernieuwde onzekerheid over de toekomst van de 170 jaar oude Britse krant.
RedBird verklaarde in een persbericht dat het "zijn bod op de Telegraph Media Group heeft ingetrokken". In mei bereikte RedBird nog een "principeakkoord" voor de overname, waarmee een half miljard pond was gemoeid. Omgerekend is dat zo'n 567 miljoen euro.
Een consortium van RedBird en een investeerder uit Abu Dhabi sloot in 2023 al een deal voor het inlijven van de krant. Maar dat plan stuitte op verzet van de vorige Britse regering om zorgen over de mogelijke impact op persvrijheid, gezien de Arabische inmenging.
Ook op de nieuwe deal was er kritiek, onder meer vanuit het personeel van de krant. Die zorgen hadden te maken met RedBirds banden met China. RedBird-voorzitter John Thornton zit in de adviesraad van staatsinvesteringsfonds China Investment Corporation.
