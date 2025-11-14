Zoon Bolsonaro vervolgd voor poging tot samenspannen met VS

BRASILIA (ANP/RTR) - Het Braziliaanse hooggerechtshof gaat de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, Eduardo, vervolgen voor een poging tot samenspanning met Amerikaanse autoriteiten. Hij vroeg president Trump om zich te bemoeien met de zaak tegen zijn vader en sancties op te leggen.

Jair Bolsonaro is veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep om zo aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. President Trump was daar niet blij mee. Hij noemde de zaak een van de redenen om Brazilië heffingen op te leggen. Hij kwam ook met sancties voor de Braziliaanse opperrechter en zijn vrouw.