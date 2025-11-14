Buienradar: waterkoud tijdens intocht Sinterklaas op Texel

DEN BURG (ANP) - Het wordt waterkoud tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op Texel. Ook staat er een vlagerige windkracht 6 vanuit het oosten, meldt Buienradar. De weersite spreekt van een kille sinterklaasintocht. "De gevoelstemperatuur ligt rond een graad of 3, dus lekkere warme kleding is hier geen overbodige luxe."

Volgens Buienradar wordt het zaterdag over het algemeen bewolkt met af en toe regen en zijn de verschillen in het land groot. Op sommige plekken is het net als op Texel waterkoud. Meer in het zuiden staat er minder wind en is het minder koud. "In Zeeland en Limburg wordt lokaal zelfs 15 graden berekend."