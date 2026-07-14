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Amerikaanse JPMorgan gaat concurrentie aan met Europese banken

Economie
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 18:36
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, wil uitbreiden in Europa en de concurrentie aangaan met gevestigde grootbanken. Dat heeft de invloedrijke topman van het bankconcern, Jamie Dimon, dinsdag gezegd.
Hij erkende dat zijn bank tot voor kort "geen echte reden had om te winnen" in Europa. Het zou betekenen dat JPMorgan een netwerk van fysieke bankkantoren moet opbouwen, met verschillende talen en uiteenlopende toezichtsregels. "Digitalisering heeft dat mogelijk veranderd", zei Dimon tijdens een toelichting op de resultaten.
Volgens hem kostte de opbouw van het digitale platform in Europa veel geld. Naarmate de bank echter meer producten aanbiedt en uitbreidt naar meer landen, kan de Europese tak volgens hem eerst quitte draaien en uiteindelijk "hopelijk winstgevend" worden.
Eerder dit jaar breidde de Amerikaanse bank uit naar Duitsland, waar JPMorgan Chase volledig via zijn eigen app opereert. Mogelijke nieuwe markten zijn Italië, Spanje, Frankrijk en Nederland.
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