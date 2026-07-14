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Rechter schrapt besluit minister over zwaar bagagewerk Schiphol

Economie
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 18:42
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DEN HAAG (ANP) - Bedrijven die bagage afhandelen bij Schiphol hebben gelijk gekregen in een rechtszaak tegen minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken. Een voorganger van de D66-bewindsman had in 2023 strenge eisen gesteld om het fysiek zware werk van medewerkers te verlichten. Zo moest het werk binnen twee jaar worden geautomatiseerd. De rechters gaan mee in de bezwaren van de bagageafhandelaars dat zij dit niet volledig zelf in de hand hebben en de omstandigheden in de tussentijd zijn veranderd.
De afhandelbedrijven moeten gebruikmaken van de voorzieningen van Schiphol. Daarom hebben ze niet helemaal zelf in de hand dat de bagageverwerking wordt geautomatiseerd, zo oordeelt de Rechtbank Noord-Holland. Bovendien wijzen de rechters op maatregelen die de bedrijven ondertussen hebben genomen om het werk te verlichten. Zo maken de bedrijven gebruik van tilhulpen en krijgen werknemers trainingen voor het gebruik daarvan.
Vijlbrief moet van de rechters binnen zes weken een nieuw besluit nemen.
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