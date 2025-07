GHF meldt twintig doden bij distributiepunt Khan Younis

KHAN YOUNIS (ANP) - De omstreden Gaza Humanitarian Foundation (GHF) zegt dat bij een hulpdistributiepunt in Khan Younis twintig mensen om het leven zijn gekomen. Er zouden negentien mensen in de verdrukking zijn geraakt. De twintigste zou zijn neergestoken.

"We hebben reden om aan te nemen dat elementen in de groep, bewapend en aan Hamas gelieerd, bewust onrust hebben gestookt", schrijft de organisatie in een verklaring. Er zouden meerdere vuurwapens zijn gezien, waarvan er volgens GHF één in beslag werd genomen. Een Amerikaanse medewerker zou zijn bedreigd.

De door de VS gesteunde GHF runt distributiepunten onder begeleiding van de Israëlische krijgsmacht. Begin deze maand riepen 240 organisaties op tot de ontmanteling van dat systeem. Er is veel te weinig hulp beschikbaar. Bovendien ontstaan chaotische en gevaarlijke situaties door de opzet, stond in het statement. Zo is bij de distributiepunten meerdere keren op mensen geschoten door Israëlische militairen. Ook de VN zijn tegen GHF.