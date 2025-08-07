Amerikaanse Lyten neemt failliete batterijbedrijf Northvolt over

SAN JOSE (ANP) - De Amerikaanse start-up en batterijfabrikant Lyten neemt de resterende activa over van de failliete Zweedse accufabrikant Northvolt. Dat heeft Lyten donderdag bekendgemaakt in een verklaring. De deal omvat onder meer een fabriek en een onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit, beide in Zweden. De financiële details zijn niet bekendgemaakt, maar de activa vertegenwoordigen een waarde van zo'n 5 miljard dollar.

Ook gaat Lyten samenwerken met de Duitse overheid om Northvolts plannen voor een batterijfabriek in Duitsland voort te zetten.

Northvolt werd eerder dit jaar failliet verklaard. Daarmee kwam er een einde aan Europa's hoop om een concurrent te ontwikkelen voor de grote batterijfabrikanten uit China. Het bedrijf ging onder meer gebukt onder de zwakkere vraag naar batterijen voor elektrische auto's.