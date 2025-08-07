ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amerikaanse Lyten neemt failliete batterijbedrijf Northvolt over

Economie
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 19:34
anp070825157 1
SAN JOSE (ANP) - De Amerikaanse start-up en batterijfabrikant Lyten neemt de resterende activa over van de failliete Zweedse accufabrikant Northvolt. Dat heeft Lyten donderdag bekendgemaakt in een verklaring. De deal omvat onder meer een fabriek en een onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit, beide in Zweden. De financiële details zijn niet bekendgemaakt, maar de activa vertegenwoordigen een waarde van zo'n 5 miljard dollar.
Ook gaat Lyten samenwerken met de Duitse overheid om Northvolts plannen voor een batterijfabriek in Duitsland voort te zetten.
Northvolt werd eerder dit jaar failliet verklaard. Daarmee kwam er een einde aan Europa's hoop om een concurrent te ontwikkelen voor de grote batterijfabrikanten uit China. Het bedrijf ging onder meer gebukt onder de zwakkere vraag naar batterijen voor elektrische auto's.
Vorig artikel

Honderden mensen demonstreren bij Tweede Kamer tijdens Gaza-debat

Volgend artikel

Grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk onder controle

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_236980549

Leraar heeft in de klas twee keer seks met leerlinge (17), geeft haar de schuld

Scherm­afbeelding 2025-08-07 om 07.34.33

Hoe kan de VVD in 's hemelsnaam de verkiezingen winnen met zwaarbeschadigde Yesilgöz?

ANP-473743770

Deze saaie fruitsoort is de meest onderschatte superfood die er is

100951499-14973685-Danella_Gallegos_said_she_feels_lucky_to_be_alive_after_her_orga-a-1_1754431000323

Amerikaanse (38) ontwaakt uit coma vlak voor organen werden gedoneerd: 'Kans in NL nihil'

ANP-505649477

Dit zijn mogelijk de eerste symptomen van MS, soms wel 15 jaar voor de diagnose

ANP-427995939

Half miljoen Nederlanders maken deze dure en gevaarlijke 'bandenfout'