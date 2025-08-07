ECONOMIE
Grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk onder controle

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 20:25
NARBONNE (ANP) - Een grote natuurbrand die sinds dinsdag in het Zuid-Franse departement Aude woedt, is volgens de plaatselijke autoriteiten onder controle. Volgens de media is het de grootste bosbrand in Frankrijk sinds zeker een halve eeuw en heeft die in korte tijd 170 vierkante kilometer aan struikgewas, pijnbomen en landerijen in de as gelegd.
Er is een dode gevallen, een vrouw die weigerde te evacueren. Er zijn meldingen over drie vermisten en er zijn dertien mensen gewond geraakt, onder wie elf brandweerlieden. De brand trok snel van de gemeente Ribaute ten zuidwesten van Narbonne door bossen, wijngaarden en struikgewas richting Middellandse Zee. Er zijn voor zover bekend 25 woningen beschadigd of verwoest en 35 voertuigen in vlammen opgegaan.
Over de oorzaak is nog niets bekend en ook de totale omvang van de schade moet onderzocht worden.
