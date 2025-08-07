ECONOMIE
Honderden mensen demonstreren bij Tweede Kamer tijdens Gaza-debat

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 19:13
anp070825154 1
DEN HAAG (ANP) - Zo'n 250 mensen voerden donderdag actie bij de Tweede Kamer, waar een Gaza-debat plaatsvond. De demonstranten willen dat de Nederlandse politiek in actie komt tegen het geweld in de Gazastrook.
Inmiddels is het debat voorbij en zijn er nog zo'n honderd actievoerders. Er werd omgeroepen dat tijdens het debat besloten is dat Nederland niks doet en dat werd met boegeroep ontvangen. Mensen scandeerden 'Shame on you'.
Veel actievoerders waren in het rood gekleed en sloegen op potten om geluid te maken. Gehuld in die kleur trokken demonstranten al vaker een 'rode lijn' tegen het Gaza-beleid van het kabinet. De actievoerders droegen spandoeken met teksten als 'Stop Israël starving Gaza', 'Geen lege woorden, keiharde sancties' en 'Politiek Den Haag waar is uw geweten?'
Beveiliging
De demonstranten stonden opgesteld achter de weg tegenover de Tweede Kamer. Toen een paar mensen langs de dranghekken wilden gaan, duwden agenten ze terug, onder meer met de wapenstok. Ook is zeker één persoon meegenomen door de politie. Het is niet duidelijk of deze persoon is opgepakt.
Op Amsterdam Centraal voeren zo'n honderd mensen actie tegen het geweld van Israël in Gaza. Zij maken geluid door op pannen te slaan. Sommigen zijn in het rood gekleed. Op meerdere stations in het land zijn acties aangekondigd. Afgelopen weken werden al meerdere malen lawaaiacties gehouden op stations.
