Amerikaanse oliesector bekijkt rol in Venezuela, zegt minister VS

Economie
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 16:58
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - ConocoPhillips, ExxonMobil en andere Amerikaanse oliemaatschappijen onderzoeken welke rol zij kunnen spelen bij het nieuw leven inblazen van de olie-industrie in Venezuela. Dat heeft de Amerikaanse energieminister Chris Wright gezegd na gesprekken met bestuurders van de bedrijven.
"Misschien komen we tot een kader waarin ze weer grootschalig aan de slag gaan, maar intussen gaan ze niet stilzitten", zei Wright donderdag op Fox Business Network. Hij voegde eraan toe dat Chevron, de enige grote Amerikaanse oliemaatschappij die nog in het land actief is, naar verwachting snel haar activiteiten in Venezuela zal uitbreiden.
De Verenigde Staten voerden afgelopen weekend een aanval uit op Venezuela, waarbij de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangen werd genomen. Dat land heeft de grootste olievoorraden ter wereld en president Donald Trump ziet kansen voor de VS. Trump ontvangt topbestuurders van de oliebedrijven vrijdag ook in het Witte Huis om te praten over de mogelijkheden voor de olie-industrie in Venezuela.
