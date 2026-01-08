ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden gemeld na aanvallen Israël op Gaza, onder wie kinderen

Samenleving
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 17:00
anp080126164 1
KHAN YOUNIS (ANP/AFP/RTR) - Israëlische strijdkrachten hebben met verschillende aanvallen op Gaza donderdag meerdere Palestijnen gedood. Onder de slachtoffers zijn vier kinderen, zegt het burgerbeschermingsagentschap tegen persbureau AFP.
Vier van de slachtoffers, onder wie drie kinderen, vielen door een droneaanval op een tent waar ontheemden verbleven, in het zuiden van de Gazastrook. Bij een andere aanval stierf ook een 11-jarig meisje.
Israël heeft nog niet gereageerd op de berichten. Eerder vandaag zei het leger wel dat het een aanval heeft uitgevoerd op de locatie van een mislukte raketlancering richting Israël. Volgens de Israëliërs stortte de raket neer in Gaza zelf, vlak bij een ziekenhuis.
In de Gazastrook is sinds oktober vorig jaar een bestand van kracht, maar beide partijen beschuldigen elkaar ervan de afspraken te schenden.
loading

POPULAIR NIEUWS

197861320 l normal none

Welke hondenrassen leven het langst? Welke zijn het gezondst?

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 05.52.02

Jack van Gelder afgedankt

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 06.28.34

Dit is de vraag die recruiters stellen om je emotionele intelligentie te testen

224043468-34f54891-6d4d-4277-a438-fb90b28a99f9

Toen haar bar afbrandde ging de manager er vandoor met de volle kassa

ANP-526829832

Experts noemen vijf verrassende bronnen van microplastics in je eten

200283208_m

Waarom je je vaatwasser níet ’s nachts moet laten draaien (en wat het je kan kosten)

Loading