Doden gemeld na aanvallen Israël op Gaza, onder wie kinderen

KHAN YOUNIS (ANP/AFP/RTR) - Israëlische strijdkrachten hebben met verschillende aanvallen op Gaza donderdag meerdere Palestijnen gedood. Onder de slachtoffers zijn vier kinderen, zegt het burgerbeschermingsagentschap tegen persbureau AFP.

Vier van de slachtoffers, onder wie drie kinderen, vielen door een droneaanval op een tent waar ontheemden verbleven, in het zuiden van de Gazastrook. Bij een andere aanval stierf ook een 11-jarig meisje.

Israël heeft nog niet gereageerd op de berichten. Eerder vandaag zei het leger wel dat het een aanval heeft uitgevoerd op de locatie van een mislukte raketlancering richting Israël. Volgens de Israëliërs stortte de raket neer in Gaza zelf, vlak bij een ziekenhuis.

In de Gazastrook is sinds oktober vorig jaar een bestand van kracht, maar beide partijen beschuldigen elkaar ervan de afspraken te schenden.