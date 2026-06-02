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Amerikaanse overheid wil AI-modellen vooraf testen op veiligheid

Economie
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 19:46
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De regering-Trump gaat AI-ontwikkelaars vragen om hun meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstests door de Amerikaanse overheid, nog voordat ze aan het publiek worden vrijgegeven. Dat volgt uit een presidentieel decreet dat dinsdag werd ondertekend.
Verschillende Amerikaanse ministeries en andere overheidsinstanties krijgen de opdracht om overeenkomsten te sluiten met AI-ontwikkelaars voor het testen van hun modellen.
Het langverwachte beleid zorgde eerder nog voor debat binnen de regering-Trump, over de invloed die de Amerikaanse overheid zou moeten hebben bij het testen van nieuwe AI-modellen voordat ze aan het publiek worden vrijgegeven. Trump zou het decreet eigenlijk eind mei ondertekenen, maar deed dit op het laatste moment toch niet. Hij zei dat hij zich zorgen maakte dat de richtlijn de Amerikaanse concurrentiepositie ten opzichte van China in de AI-race zou ondermijnen.
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