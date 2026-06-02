Vluchten van en naar Portugal geannuleerd door staking

DEN HAAG (ANP) - Luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia hebben op woensdag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd in verband met een staking in het land. Zowel op Schiphol als op de luchthavens in Eindhoven en Rotterdam zijn vluchten geschrapt.

Transavia heeft acht retourvluchten geannuleerd van en naar Porto, Lissabon en Funchal, op Madeira. Drie vluchten kunnen wel doorgaan, laat een woordvoerster weten. Reizigers zijn op de hoogte gesteld en krijgen de mogelijkheid voor een alternatieve vlucht of restitutie. Omroep Brabant berichtte eerder al over geschrapte vluchten vanwege de staking.

KLM schrapt drie vluchten naar Lissabon en drie naar Porto op woensdag. De luchtvaartmaatschappij vliegt in de avond nog wel een keer naar de Portugese hoofdstad en naar Porto. Ook enkele vluchten van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP vanaf Schiphol gaan woensdag niet door.

Werkonderbrekingen

Verschillende vakbonden hebben opgeroepen tot werkonderbrekingen op 3 juni uit protest tegen voorgestelde arbeidshervormingen. Die zouden het voor bedrijven makkelijker maken om werknemers te ontslaan en diensten uit te besteden. De landelijke staking duurt één dag en raakt naast de luchtvaart naar verwachting ook het trein- en metroverkeer in Portugal.

Volgens een Portugese vakbond voor cabinepersoneel kunnen tot 450 vluchten geannuleerd worden door de staking, meldde persbureau Bloomberg eerder.