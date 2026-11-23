WASHINGTON (ANP/RTR) - Amerikaanse politici hebben kritiek geuit op het besluit van Nvidia maandag om Jensen Huang weer aan te stellen als topman. Zowel Democraten als Republikeinen vinden dat het Amerikaanse Congres wetgeving moet aannemen om de export van chips vanuit de Verenigde Staten ​naar China aan banden te leggen en hierover antwoorden te krijgen van het AI-chipbedrijf.

De Democratische senator Elizabeth Warren noemde de beslissing "roekeloos" en voegde eraan toe dat de raad van bestuur van Nvidia het Congres nog steeds antwoorden verschuldigd is over de naleving van de Amerikaanse exportbeperkingen door het bedrijf. Huangs terugkeer "maakt het alleen maar urgenter om wetsvoorstellen over exportcontrole in wetten om te zetten en ervoor te zorgen dat Nvidia geen lobby voert om die wetgeving de nek om te draaien en daarmee onze nationale veiligheid in gevaar te brengen", aldus Warren.

Huang moest recent aftreden, nadat meerdere affaires van hem aan het licht kwamen.