Log je vandaag in bij Mijn toeslagen of open je de app Toeslagen, dan zie je hoeveel huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag je in 2027 krijgt. Dat bedrag gaat uit van een inkomen dat Dienst Toeslagen zelf heeft geschat. Klopt dat inkomen niet, of is er iets anders veranderd? Als mensen uiterlijk 8 december wijzigingen doorgeven, krijgen ze nog op 21 december de aangepaste toeslag voor januari 2027.

Het gaat om de voorschotbeschikking voor 2027. Taxlive meldde op basis van de Belastingdienst al dat die vanaf 23 november 2026 klaarstaat. Dienst Toeslagen bevestigde vanochtend dat de jaarlijkse ronde van start is gegaan.

Wanneer komt de brief?

De berekening kun je nu al online inzien. De officiële beschikking komt daarna. Tussen 23 november en 8 december ontvangen alle toeslaggerechtigden de voorschotbeschikking in de BerichtenBox van MijnOverheid. De papieren voorschotbeschikking valt tussen 26 november en 16 december op de mat.

Op een informatiepagina van de Belastingdienst staat 17 december als laatste dag voor de papieren brief. Hoe dan ook komt de brief voor een deel van de mensen pas na de deadline van 8 december binnen. Wacht dus niet op de post, maar kijk in de app of in Mijn toeslagen.

Je inkomen voor 2027 is 6,94 procent opgehoogd

Krijg je dit jaar al toeslag, dan hoef je zelf niets aan te vragen. Dienst Toeslagen verlengt je toeslag automatisch. Het geschatte inkomen van toeslagontvangers wordt hiermee elk jaar geïndexeerd voor het volgende jaar.

Dat ophogen gaat met een vast percentage. Werk je of heb je een uitkering, dan rekent de dienst met 6,94 procent meer inkomen. Voor toeslagontvangers met een AOW-uitkering gaat het om 3,53%. Met jouw persoonlijke situatie heeft dat percentage dus niets te maken.

Krijg je volgend jaar meer loon dan dat, ga je meer uren werken of krijg je een flinke pensioenverhoging? Dan is je inkomen te laag geschat. Ga je juist minder verdienen, dan krijg je nu waarschijnlijk te weinig toeslag.

Waarom een te lage schatting je later geld kost

Het bedrag in de brief is niet definitief. In de loop van 2028 weten wij waar uw cliënt in 2027 precies recht op heeft, schrijft Dienst Toeslagen in een toelichting voor hulpverleners. Pas dan wordt je toeslag vergeleken met je echte inkomen.

Ook HomeFinance waarschuwt dat een te laag ingeschat inkomen kan later tot terugbetalen leiden. Je kunt wijzigingen ook na 8 december nog doorgeven, maar wie dit te laat doet, loopt echter het risico ontvangen toeslagen later te moeten terugbetalen.

Uiterlijk 8 december of later: wat het verschil is

Toeslag wordt vooruitbetaald. Het geld voor januari 2027 staat op maandag 21 december op je rekening. Geef je een wijziging uiterlijk 8 december door, dan wordt die in die betaling al meegenomen. Daarna duurt het een maand langer: Wijzigingen na 8 december 2026 verwerkt Dienst Toeslagen bij de uitbetaling op 20 januari 2027 voor februari 2027.

Na een wijziging krijg je een nieuwe beschikking. Bij grote drukte kan die brief pas na de betaling van december komen. In Mijn toeslagen en in de app Toeslagen zie je de aanpassing wel meteen.

Het gaat niet alleen om je inkomen. Taxlive noemt als voorbeelden ook een andere huurprijs, een wijziging in het vermogen of een verandering in de gezinssituatie.

Let ook op je spaargeld: de grens daalt met zo'n €27.000

Voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget gaan in 2027 lagere vermogensgrenzen gelden. De nieuwe grenzen zijn voor 2027: € 119.122 (alleenstaand) en € 158.748 (met partner). Dat is ongeveer €27.000 lager dan nu. Heb je op 1 januari meer vermogen, dan heb je geen recht meer op deze toeslagen.

Zit je dicht bij die grens, maak dan nu een schatting van je spaargeld en beleggingen op 1 januari 2027. Kom je erboven, geef dat dan ook vóór de deadline door. Anders moet je de toeslag later misschien helemaal terugbetalen.

Niet verwarren met de voorlopige aanslag

In december kun je nog een tweede brief over 2027 krijgen. Wie al een voorlopige aanslag heeft, krijgt vanaf begin december automatisch een nieuwe voor 2027. Die gaat over je inkomstenbelasting, niet over je toeslag. Volgens HomeFinance kan die aanslag nog uitgaan van oudere belastingbedragen.

Een fout herstel je bij de twee brieven op een andere manier. Tegen een voorlopige aanslag kun je geen bezwaar maken, maar je kunt via Mijn Belastingdienst wel om herziening vragen. Tegen een toeslagenbeschikking kun je volgens HomeFinance tot zes weken na de dagtekening bezwaar maken. Klopt alleen je inkomen niet, dan is het doorgeven van een wijziging de snelste weg.

Zo controleer je je voorschot