Amerikaanse regering onderzoekt importheffing op meubels

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering start een onderzoek naar een heffing op meubels die in de Verenigde Staten worden geïmporteerd. Het onderzoek moet over vijftig dagen zijn afgerond. Meubels die de VS binnenkomen moeten een heffing krijgen waarvan de hoogte nog moet worden bepaald. Dit heeft president Donald Trump op Truth Social gemeld.

De heffing zal de Amerikaanse meubelindustrie "terugbrengen naar North Carolina, South Carolina, Michigan en staten in het hele land", stelde Trump. Hij zei niet hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Een Amerikaanse ambtenaar zei volgens persbureau Bloomberg dat het wordt uitgevoerd door het ministerie van Handel en dat het onderdeel is van het soortgelijke onderzoek naar hout en timmerhout.

Het ministerie heeft eerder ook al onderzoeken geopend naar heffingen op onder meer farmaceutische producten, halfgeleiders, vliegtuigen en kritieke mineralen en bepaalde vrachtwagens.