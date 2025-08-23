Verkiezingsprogramma PVV gericht op tienpuntenplan Wilders

DEN HAAG (ANP) - Het verkiezingsprogramma van de PVV is vooral gericht op asielpolitiek. Het document begint met het tienpuntenplan waarop Geert Wilders het kabinet liet vallen. Verder wil Wilders veel lasten verlagen, maar het is onduidelijk of daar voldoende geld voor is. De PVV laat het verkiezingsprogramma niet doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB).

Wilders schrijft dat hij veel van zijn plannen wil betalen door alle ontwikkelingshulp te stoppen, geen asielzoekers meer toe te laten, alle asielzoekerscentra te sluiten en minder geld af te dragen aan de Europese Unie. Ook moet de belasting op cultuur worden verhoogd naar 21 procent. De PVV meldt niets over de kosten van het sluiten van de grenzen.

De PVV wil de inkomstenbelasting en belasting op boodschappen verlagen. Verder moet het eigen risico worden afgeschaft. Toen de PVV nog in het huidige kabinet zat, werd bekend dat door het halveren van het eigen risico de zorgpremie vanaf 2027 met 199 euro per jaar zou stijgen.