Deze nieuwe pil kan lichaamsgewicht met een vijfde (!) verminderen

Een nieuwe pil, die je dagelijks moet innemen, kan je flink doen afvallen. Bijna een vijfde van de patiënten verloor tijdens een onderzoek minstens 20 procent van hun lichaamsgewicht.

Het gaat om een medicijn genaamd Orforglipron. Het is de eerste dagelijkse pil in een nieuwe klasse medicijnen tegen obesitas . De pil werd getest in een onderzoek bij 3.000 mensen. Zij werden 72 weken lang opgevolgd.

Verschillende groepen kregen drie verschillende doseringen. Patiënten die de hoogste dosis van 36 milligram kregen, verloren gemiddeld 11,2 procent van hun lichaamsgewicht. Ruim een derde (36 procent) verloor zelfs 15 procent of meer van hun gewicht, en bijna een vijfde slaagde erin om 20 procent of meer af te vallen. Ter vergelijking: de placebogroep verloor het minste, slechts 2,1 procent.

Voordeel van een pil

Het grote verschil met bestaande behandelingen is de manier waarop de medicatie wordt toegediend. Huidige afvalmedicijnen zoals semaglutide en tirzepatide moeten wekelijks geïnjecteerd worden. Orforglipron kan gewoon als pil worden geslikt. Het medicijn kan ook makkelijker worden opgeslagen.

Naast gewichtsverlies merkten de onderzoekers ook dat patiënten beter scoorden op andere gezondheidsindicatoren. Gemiddeld gezien daalde hun bloeddruk, en verbeterden zowel de bloedsuikerwaarden als de cholesterolwaarden.

Het is nog niet duidelijk wanneer het medicijn op de markt komt. Ook belangrijk om te weten is dat de studie gefinancierd werd door Eli Lilly, de farmareus die het medicijn ontwikkelt. Daarom moet je de resultaten met een korrel zout nemen.