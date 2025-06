Amerikaanse verkopen Temu verder afgenomen ondanks handelsdeal

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese webshop Temu heeft opnieuw flink minder verkocht in de Verenigde Staten, ondanks de handelsovereenkomst die China en de VS in mei wisten te bereiken. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van een eigen analyse van creditcard- en betaalpasgegevens in de VS.

Vergeleken met een jaar geleden daalde de wekelijkse omzet van Temu met meer dan 25 procent in de periode van 11 mei tot en met 8 juni. Dit in tegenstelling tot andere webwinkels van Amerikaanse bedrijven als Walmart en Amazon, waar de wekelijkse omzet sinds het handelsakkoord met China van medio mei weer op jaarbasis is gegroeid.

Ook de Chinese branchegenoot Shein, vooral bekend om zijn goedkope fastfashionkleding, deed het beter dan Temu in de VS. Shein, dat in Singapore is gevestigd, is er sinds 1 juni in geslaagd een omzetdaling om te buigen naar groei. De groei van Shein sindsdien is vergelijkbaar met de niveaus van de onlineverkopen van supermarktconcern Walmart.