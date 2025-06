150 varkens lopen los rond na gekantelde vrachtwagen in De Rips

DE RIPS (ANP) - In het Brabantse dorp De Rips lopen vrijdagochtend zo'n 150 varkens los rond. Ze komen uit een vrachtwagen die kantelde, meldt de veiligheidsregio.

Ook de chauffeur heeft uit de vrachtwagen kunnen wegkomen. Of hij gewond is, weet een woordvoerder van de veiligheidsregio niet. De brandweer is vrijdagochtend vroeg in De Rips om te helpen. Ook is er een tweede voertuig met brandweerlieden onderweg "in verband met extra handjes".

In de wagen zitten naar schatting ook nog enkele tientallen dieren, zegt de woordvoerder. Hoe het met deze varkens gaat, weet hij nog niet. Een dierenarts komt naar de plaats van het ongeval om te helpen. Ook hebben de hulpdiensten een zogenoemde veetakel meegenomen, waarmee normaal dieren gered kunnen worden die bijvoorbeeld in een sloot zijn gevallen of door een stalvloer zijn gezakt.