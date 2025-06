Brussel beperkt inkoop van medische producten uit China

BRUSSEL (ANP) - EU-lidstaten mogen niet langer aankopen doen van medische producten uit China van boven de 5 miljoen euro. Dat heeft de Europese Commissie besloten in reactie op de uitsluiting van medische producten uit de EU door China in onder meer Chinese overheidscontracten, laat ze weten in een verklaring.

"De maatregel is bedoeld om China te stimuleren een einde te maken aan de discriminatie van EU-bedrijven en in de EU geproduceerde medische producten en EU-bedrijven met openheid te benaderen", meldt de Commissie, die vermeldt dat gesprekken met de Chinezen hierover niets hebben opgeleverd. Er geldt een uitzondering voor de aankoop van Chinese producten waarvoor geen alternatieven zijn.

De beperking geldt voor de overheidsaankoop van alle medische producten. Daaronder vallen bijvoorbeeld mondkapjes, pleisters, implantaten en medische robots, verduidelijkt een EU-bron.

Kleinere schaal

Volgens de Commissie is de Chinese export van medische producten naar de EU tussen 2015 en 2023 verdubbeld. Overheden kunnen nog steeds medische spullen uit China halen, maar op kleinere schaal dan voorheen. Grote hoeveelheden medische producten moeten de lidstaten buiten China aanschaffen.

De nieuwe regels gaan over tien dagen in, laat de EU-bron weten.