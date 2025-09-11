Amerikaanse waakhond onderzoekt invloed AI-bots op minderjarigen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse marktwaakhond FTC wil dat grote techbedrijven informatie geven over de manier waarop ze de schadelijke effecten van AI-chatbots voor minderjarigen beperken. De toezichthouder eist onder andere dat de bedrijven achter Facebook, Instagram, ChatGPT, Snapchat en X inzicht geven in de manier waarop ze chatbots inzetten.

De FTC wil onder andere weten hoe ze geld verdienen aan gesprekken die gebruikers voeren met geavanceerde chatbots die werken met kunstmatige intelligentie. Ook eist de toezichthouder informatie over de manier waarop techbedrijven testen of hun AI-bots schadelijk kunnen zijn, vooral bij gebruik door kinderen en tieners.

De oproep volgt op onthullingen over instructies die Meta gaf aan zijn AI-chatbot. Persbureau Reuters ontdekte dat het moederbedrijf van Facebook zijn AI-creaties toestemming gaf om "romantische of sensuele gesprekken" te voeren met een kind. Meta zei later de aanwijzingen over flirten met kinderen te hebben geschrapt.