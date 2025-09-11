ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amerikaanse waakhond onderzoekt invloed AI-bots op minderjarigen

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 20:07
anp110925186 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse marktwaakhond FTC wil dat grote techbedrijven informatie geven over de manier waarop ze de schadelijke effecten van AI-chatbots voor minderjarigen beperken. De toezichthouder eist onder andere dat de bedrijven achter Facebook, Instagram, ChatGPT, Snapchat en X inzicht geven in de manier waarop ze chatbots inzetten.
De FTC wil onder andere weten hoe ze geld verdienen aan gesprekken die gebruikers voeren met geavanceerde chatbots die werken met kunstmatige intelligentie. Ook eist de toezichthouder informatie over de manier waarop techbedrijven testen of hun AI-bots schadelijk kunnen zijn, vooral bij gebruik door kinderen en tieners.
De oproep volgt op onthullingen over instructies die Meta gaf aan zijn AI-chatbot. Persbureau Reuters ontdekte dat het moederbedrijf van Facebook zijn AI-creaties toestemming gaf om "romantische of sensuele gesprekken" te voeren met een kind. Meta zei later de aanwijzingen over flirten met kinderen te hebben geschrapt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 449671040

Knoop in je beddengoed bij wassen en drogen? Vier tips voor een schone, droge en kreukloze was

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

ANP-324774831

Scrotox in opmars: arts waarschuwt voor risico’s van bizarre cosmetische trend

ANP-535792374

Dit prachtige Groningse dorpje wordt overspoeld door toeristen: ’Soms lopen ze ineens mijn tuin binnen’

anp110925138 1

Kamercommissie wil beleid landbouwminister aan banden leggen

ANP-535174970

Trump voert verhit telefoongesprek met Netanyahu over aanval op Qatar

Loading