Kamer verwerpt nipt voorstel voor medische evacuatie uit Gaza

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft donderdag nipt een voorstel verworpen om ernstig gewonde of zieke Gazaanse kinderen voor wie in de regio niet de juiste zorg aanwezig is naar Nederland te halen. Er stemden 72 Kamerleden tegen de motie, 71 spraken hun steun uit. Het demissionaire kabinet had de motie ook afgeraden.

Volgens SP'er Sarah Dobbe, de initiatiefnemer van de motie, roept de Wereldgezondheidsorganisatie landen in Europa op om zieke kinderen uit Gaza te helpen, omdat in de regio onvoldoende capaciteit is. Dat wordt al gedaan door verschillende landen waaronder Italië, België en Frankrijk. Onder meer VVD en PVV steunden de motie niet.

Minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) vindt dat hulp geven aan de regio efficiënter is. Hij maakt dit jaar 25 miljoen euro vrij om de medische noden in Gaza en de regio te verlichten.

Al meerdere gemeenten hebben aangegeven patiënten uit Gaza te willen opnemen. Begin deze maand meldde Amsterdam bereid te zijn zieke of gewonde Palestijnen op te vangen. Ook het college in Utrecht kwam tot dit besluit.