Macron stuurt drie vliegtuigen om te helpen bij bescherming Polen

door anp
donderdag, 11 september 2025 om 20:08
PARIJS (ANP) - Frankrijk stuurt drie extra gevechtsvliegtuigen naar Polen om te helpen met het beschermen van het Poolse luchtruim en de oostgrens van de NAVO. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron aangekondigd op X.
Macron zegt opdracht te hebben gegeven om drie Rafales te sturen. Aanleiding was volgens hem de aanwezigheid van "Russische drones in Polen". "De veiligheid van het Europese continent heeft onze hoogste prioriteit. We zullen niet toegeven aan de toenemende intimidatie door Rusland."
Macron heeft naar eigen zeggen woensdag al over de extra vliegtuigen gesproken met de Poolse premier Donald Tusk, NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte en de Britse premier Keir Starmer.
Waar de vliegtuigen naartoe gaan en wanneer, vermeldt de Franse president niet.
De Rafale is een zogenoemd multirole gevechtsvliegtuig van Franse makelij. Multirole wil zeggen dat het verschillende taken kan uitvoeren.
