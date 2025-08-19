ING verwacht grote verandering in rol van accountant door AI

Kunstmatige intelligentie (AI) zal de rol van de accountant de komende jaren ingrijpend veranderen, meldt ING in een rapport over de sector. De bank ziet grote mogelijkheden voor AI in accountancy. Op termijn kan AI mogelijk een deel van de werkzaamheden in de branche uitvoeren.

De sector gebruikt AI al voor het samenstellen en controleren van contracten. Ook kunnen accountants AI inzetten bij de inspectie van bedrijven. Dit versnelt de processen en verbetert de kwaliteit doordat het minder fouten maakt en sneller fraude opspoort. Volgens ING verlicht de inzet van AI ook de werkdruk in de sector, die kampt met een aanhoudend tekort aan accountants.

Menselijke expertise blijft volgens sectoreconoom Katinka Jongkind vooralsnog nodig om de uitkomsten van AI te interpreteren en te valideren. "Dit vraagt om andere vaardigheden van een accountant, zoals kennis van AI-tools en data-analyse."