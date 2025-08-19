ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ING verwacht grote verandering in rol van accountant door AI

Economie
door Redactie
dinsdag, 19 augustus 2025 om 11:14
anp190825084 1
Kunstmatige intelligentie (AI) zal de rol van de accountant de komende jaren ingrijpend veranderen, meldt ING in een rapport over de sector. De bank ziet grote mogelijkheden voor AI in accountancy. Op termijn kan AI mogelijk een deel van de werkzaamheden in de branche uitvoeren.
De sector gebruikt AI al voor het samenstellen en controleren van contracten. Ook kunnen accountants AI inzetten bij de inspectie van bedrijven. Dit versnelt de processen en verbetert de kwaliteit doordat het minder fouten maakt en sneller fraude opspoort. Volgens ING verlicht de inzet van AI ook de werkdruk in de sector, die kampt met een aanhoudend tekort aan accountants.
Menselijke expertise blijft volgens sectoreconoom Katinka Jongkind vooralsnog nodig om de uitkomsten van AI te interpreteren en te valideren. "Dit vraagt om andere vaardigheden van een accountant, zoals kennis van AI-tools en data-analyse."

Lees ook

In het Vaticaan was een half miljard zoek. De helft heeft de accountant teruggevonden in een waszakIn het Vaticaan was een half miljard zoek. De helft heeft de accountant teruggevonden in een waszak
'Enorme fraude' accountant die cijfers Trump Media controleerde'Enorme fraude' accountant die cijfers Trump Media controleerde
‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden
Deze vijf nieuwe AI-banen – met topsalaris – komen eraanDeze vijf nieuwe AI-banen – met topsalaris – komen eraan
Deze 40 beroepsgroepen worden het hardst geraakt door AI-chatbotsDeze 40 beroepsgroepen worden het hardst geraakt door AI-chatbots
Vorig artikel

Finse president is 'geheime wapen van Europa' vanwege potje golf

Volgend artikel

Amsterdam bestelt veertig elektrische trucks bij DAF

POPULAIR NIEUWS

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

ANP-530481400

7 dingen die gelukkige mensen doen (en wat ze juist niet doen)

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden

ANP-450191132

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

ANP-525785405

Veelgebruikt landbouwgif tast kinderbrein aan: 'Blijvende schade'

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart