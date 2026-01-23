Amsterdam bood defensiebedrijf CSG snelste en grootste beursgang

AMSTERDAM (ANP) - Het Tsjechische defensieconcern Czechoslovak Group (CSG) heeft onder meer vanwege de snelheid gekozen voor een beursgang in Amsterdam. Aan het Damrak waren de regels het gunstigst voor een snelle notering, vertelt financieel topman Zdenek Jurak vlak na het beursdebuut tegen het ANP. Het tempo was belangrijk om de kans te vergroten dat de vraag naar defensieaandelen nog steeds zo groot mogelijk zou zijn. De populariteit is nu hoog door de grote geopolitieke spanningen.

Verder wilde CSG naar een grote beurs met veel financiële mogelijkheden. Met Euronext, naast uitbater van de Amsterdamse beurs ook van die in onder meer Parijs en Milaan, koos de in Praag gevestigde onderneming voor een grote partij. Londen viel af omdat de beursgang per se in de Europese Unie moest plaatsvinden. "Leden van de EU en de NAVO zijn onze belangrijkste klanten", zegt Jurak.

Verder is de band met Nederland nihil. Geen van de ruim 14.000 medewerkers werkt hier.