ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amsterdam bood defensiebedrijf CSG snelste en grootste beursgang

Economie
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 11:45
anp230126084 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Tsjechische defensieconcern Czechoslovak Group (CSG) heeft onder meer vanwege de snelheid gekozen voor een beursgang in Amsterdam. Aan het Damrak waren de regels het gunstigst voor een snelle notering, vertelt financieel topman Zdenek Jurak vlak na het beursdebuut tegen het ANP. Het tempo was belangrijk om de kans te vergroten dat de vraag naar defensieaandelen nog steeds zo groot mogelijk zou zijn. De populariteit is nu hoog door de grote geopolitieke spanningen.
Verder wilde CSG naar een grote beurs met veel financiële mogelijkheden. Met Euronext, naast uitbater van de Amsterdamse beurs ook van die in onder meer Parijs en Milaan, koos de in Praag gevestigde onderneming voor een grote partij. Londen viel af omdat de beursgang per se in de Europese Unie moest plaatsvinden. "Leden van de EU en de NAVO zijn onze belangrijkste klanten", zegt Jurak.
Verder is de band met Nederland nihil. Geen van de ruim 14.000 medewerkers werkt hier.
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

mario

Oude videogames op zolder? Deze bijzondere exemplaren kunnen tot 50.000 euro opleveren

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

Loading