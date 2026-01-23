ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

In welke landen identificeren de meeste mensen zich als lhbti?

Samenleving
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 23 januari 2026 om 11:48
ANP-537366694
Hoe zichtbaar is de lhbti-gemeenschap wereldwijd? Nieuw internationaal onderzoek laat zien dat het antwoord sterk afhangt van waar je woont én van hoe oud je bent. Uit een online enquête onder volwassenen in 31 landen blijkt dat gemiddeld zo’n 7 procent van de volwassenen zich identificeert als lhbti+. Maar achter dat gemiddelde gaan grote verschillen schuil.
Aan de top van de lijst staat de Filipijnen. Daar gaf 11 procent van de volwassenen aan zich te identificeren als onderdeel van de lhbti-gemeenschap. Op korte afstand volgen de Verenigde Staten en Thailand, waar elk 10 procent van de ondervraagden zichzelf zo omschreef. Daarna komen Zweden met 9 procent, en Brazilië en het Verenigd Koninkrijk met 8 procent.
Kijken we specifieker naar seksuele oriëntatie in de Verenigde Staten, dan ontstaat een genuanceerder beeld. Van de volwassen bevolking identificeerde 3 procent zich als homoseksueel, 5 procent als biseksueel en ongeveer 1 procent als panseksueel. Dat laat zien dat lhbti geen eenduidige categorie is, maar een parapluterm voor uiteenlopende identiteiten.
Generatieverschillen
Aan de andere kant van het spectrum staan landen waar relatief weinig mensen zichzelf als lhbti omschrijven. In Zuid-Korea ging het om ongeveer 3 procent van de volwassenen, terwijl in Roemenië zo’n 4 procent die identificatie gebruikte. Zulke verschillen kunnen te maken hebben met cultuur, sociale acceptatie en de mate waarin mensen zich veilig voelen om open te zijn over hun identiteit.
Minstens zo opvallend zijn de generatieverschillen. In de Verenigde Staten identificeerde maar liefst 19 procent van Gen Z zich als lhbti. Bij millennials lag dat aandeel op 11 procent, bij Generatie X op 6 procent en bij babyboomers bleef het steken op 5 procent. Hoe jonger de generatie, hoe groter de bereidheid – of mogelijkheid – om zich buiten traditionele hokjes te plaatsen.
Dat patroon suggereert niet per se dat seksuele diversiteit nieuw is, maar wel dat jongere generaties andere termen gebruiken, minder stigma ervaren en meer ruimte voelen om zichzelf te zijn. De cijfers zeggen daarmee niet alleen iets over identiteit, maar ook over openheid, maatschappelijke verandering en wie zich gehoord voelt.
Bron: Statista

Lees ook

COC: helft lhbti+-asielzoekers voelt zich onveilig in opvangCOC: helft lhbti+-asielzoekers voelt zich onveilig in opvang
Amerikaanse lhbti'ers vluchten voor Trump naar NederlandAmerikaanse lhbti'ers vluchten voor Trump naar Nederland
Dit zijn de beste en slechtste landen om op vakantie te gaan voor lhbti'ersDit zijn de beste en slechtste landen om op vakantie te gaan voor lhbti'ers
Nederland niet eens in top 20 van beste lhbti-vakantiebestemmingen: dit is de top 5Nederland niet eens in top 20 van beste lhbti-vakantiebestemmingen: dit is de top 5
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

mario

Oude videogames op zolder? Deze bijzondere exemplaren kunnen tot 50.000 euro opleveren

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

Loading