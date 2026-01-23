'In Davos voel ik me Dolly Parton: iedereen kijkt naar je borst'

Volgens David Rothkopf (Foreign Affairs, Washington Post, heel vaak in Davis geweest) stelt het allemaal niet veel voor.

Hij vertelt in de podcast van de Dail Beast (van harte aanbevolen voor wie Amerika wil snappen) dat hij er jarenlang kwam — als vertegenwoordiger van Kissinger Associates en Foreign Policy. De mythe dat Davos een plek is waar de machtigen der aarde grote deals sluiten, klopt volgens hem niet. Eric Schmidt (Google) zei ooit tegen hem: “Ergens in Davos wordt vast een groot akkoord gesloten, maar nooit daar waar ík ben.” Het is volgens Rothkopf eerder een toneel van status, netwerken en “zien en gezien worden”.

Hij vertelt ook met ironie dat iedereen voortdurend naar elkaars badges kijkt om te zien of je “belangrijk genoeg” bent — hij grapte ooit tegen een minister dat het voelde alsof hij Dolly Parton was: “niemand kijkt in je ogen, alleen naar je borst.”

Hij bevestigt dat Davos “vol is met veel te dure Russische en Oost-Europese escorts ” — een “demimonde binnen de demimonde” zoals hij het noemt. Maar bovenal is het koud, glad, en ongemakkelijk. “Ze ruimen de stoepen niet, omdat de lokale bevolking met ski’s en sleeën over straat gaat, dus overal ligt ijs. Je ziet voortdurend bankiers en ministers uitglijden en neerstorten als zeehonden die op het punt staan om geslagen te worden.”

Rothkopf legt uit dat Davos de laatste jaren slechter bezocht werd, maar dat dit jaar (toen Trump weer verscheen) meer mensen kwamen — niet omdat ze hem zo leuk vinden, maar omdat ze bang zijn voor wat hij betekent voor de markten, bedrijven en de trans-Atlantische relaties.

“Vol is met veel te dure Russische en Oost-Europese escorts”