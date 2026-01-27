Amsterdam krijgt 9,5 voor gezondheid gemeentelijke financiën

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam staat er financieel gezien goed voor. De gemeente krijgt een 9,5 (van de 10) in het jaarlijkse onderzoek van accountantsbureau BDO waarin de financiële situatie van alle Nederlandse gemeenten wordt vergeleken. Dat gebeurt op basis van gemeentelijke begrotingsstukken, zoals jaarrekeningen en begrotingen.

In het begin van deze bestuursperiode had Amsterdam te maken met teruglopende middelen vanuit het gemeentefonds, het zogenoemde ravijn. Het tekort dat hierdoor werd veroorzaakt bedroeg 140 miljoen euro. Het stadsbestuur heeft dat tekort sinds het begrotingsjaar 2023 in stappen teruggebracht tot een begroting zonder tekort, ondanks andere omvangrijke tegenvallers uit het gemeentefonds, aldus wethouder Hester van Buren (financiën). Ook voor de algemene reserve geldt dat deze na de coronapandemie weer op niveau is.

"Ik ben trots dat onze financiën er nu gezond voorstaan. Dat was aan het begin van deze bestuursperiode wel anders, door de nasleep van corona en dreigende financiële tekorten vanuit het Rijk. Ik zie het als prestatie van het gehele college dat we straks, na de gemeenteraadsverkiezingen, een nieuw college een solide financiële start kunnen bieden om datgene te doen wat nodig is voor Amsterdam", zegt Van Buren.

Om de goede financiële positie vast te houden, zal Amsterdam wel keuzes moeten maken, betoogt Van Buren. Want het is nog niet duidelijk hoeveel geld de gemeente van het nieuwe kabinet krijgt voor bijvoorbeeld jeugdzorg. Ook liggen er grote investeringen in het verschiet. Daarvoor heeft de stad plafonds ingesteld. Ook wordt de ambtelijke organisatie hervormd.