Vier op tien jonge mannen kijkt strafbare of gewelddadige porno

Eén op de zes jonge mannen
tussen de 18 en 25 jaar is ooit in aanraking gekomen met seksueel misbruikmateriaal van minderjarigen. Dat blijkt uit onderzoek van expertisebureau online misbruik Offlimits, schrijft De Telegraaf. In de studie komt naar voren dat bijna veertig procent van de onderzochte 600 jonge mannen tussen de 18 en 25 jaar ooit strafbare of gewelddadige seksuele beelden heeft gezien.
15,6 procent geeft aan beelden van seksueel misbruik van minderjarigen te hebben bekeken, realistisch of virtueel (zoals AI-gegenereerd). Die beelden zien ze doorgaans ongewild via advertenties op pornowebsites, maar ook via chatgroepen op sociale media als X en doorkliklinks. De organisatie onderzocht mannen
, omdat zij doorgaans vaker porno
kijken dan vrouwen.
"Deze cijfers zijn zorgelijk", zegt senior beleidsmedewerker Kelly van den Heuvel. Want die beelden kunnen veel impact hebben. "Een deel van de jongeren
schrikt. Soms liggen ze er echt wakker van en kunnen ze het niet van hun netvlies krijgen."