Amsterdam kritisch op investeringen Schiphol

Economie
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 10:34
AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam reageert geschrokken op de investeringsplannen van Schiphol. Die lijken vooral gericht op groei van de luchthaven, terwijl het stadsbestuur het liefst ziet dat er minder wordt gevlogen.
Schiphol maakte bekend tot 2035 een bedrag van 10 miljard euro te investeren, onder andere in een nieuwe terminal. "In dit programma ziet het college duidelijk punten die duiden op het faciliteren van toekomstige groei van Schiphol", reageert wethouder Hester van Buren (Luchtvaart). "Dit strookt niet met de visie die wij hebben op Schiphol. Amsterdam staat voor een compactere luchthaven, in alle opzichten."
De gemeente Amsterdam is voor 20 procent aandeelhouder van Schiphol. Volgens een woordvoerder van de luchthaven moet Schiphol nog in gesprek met alle aandeelhouders over de plannen. De grootste aandeelhouder is de Nederlandse staat, met een belang van bijna 70 procent.
Amsterdam is overigens ook positief over enkele punten van de investeringsplannen. Het gaat dan om geld voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden en schoner vliegen.
