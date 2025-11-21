ECONOMIE
Zitting over vergismoord Zweekhorst achter gesloten deuren

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 10:44
ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam behandelt vrijdag een zitting over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst (44) achter gesloten deuren. De rechtbank wilde zonder pers en publiek in de zaal een getuige horen. "Gelet op zijn veiligheid zullen we de deuren sluiten", zei de voorzitter.
Zweekhorst werd op 1 januari 2014 van dichtbij neergeschoten toen hij zijn honden uitliet in Berkel en Rodenrijs. Hij werd mogelijk aangezien voor het eigenlijke doelwit van de aanslag, drugsbaas Dennis van den B., die in de buurt woonde.
Het Openbaar Ministerie denkt dat René F. (58) de opdracht heeft gegeven voor de moord nadat de douane in 2013 een partij cocaïne had onderschept ter waarde van ongeveer 10 miljoen euro. Hierop ontstond een conflict in het criminele milieu. De zaak tegen de vermoedelijke schutter werd in maart 2023 geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
