Bedrijf achter DigiD, MijnOverheid en CJIB komt in Amerikaanse handen, groot verzet in Tweede Kamer

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen nu het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl, een afsplitsing van IBM, op het punt staat het Nederlandse cloudbedrijf Solvinity over te nemen. En dat is niet zomaar een overname : Solvinity speelt een cruciale rol bij DigiD, MijnOverheid en zelfs het CJIB.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann trok als eerste aan de bel. Zij waarschuwt voor de toenemende afhankelijkheid van Amerikaanse techreuzen. “Het is erg dat zo'n bedrijf in Amerikaanse handen valt, omdat we nou juist vinden dat we onafhankelijker moeten worden van Amerikaanse techbedrijven.”

Trump

Onder Donald Trump werd die angst alleen maar groter, zegt ze. “Als de Nederlandse overheid iets doet wat Trump niet leuk vindt, kan hij met een druk op de knop even onze overheid uit zetten. Dat is dus echt wel een groot gevaar”, aldus Kathmann.

Of de overname nog te stoppen is? Kathmann betwijfelt het, maar vindt dat Den Haag alles op alles moet zetten. “Als het kan, moet het zeker gestopt worden.”

Ook de rechterflank maakt zich zorgen

De onrust komt niet alleen van links: ook SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer ziet grote risico’s. “Wat gebeurt er met die gegevens, waar gaat dat naartoe? Kunnen we straks nog wel op een veilige manier je belastingformulier invullen? Hier zitten hele kwetsbare dingen in. Dat dit zo maar gebeurt vind ik zorgelijk.”

Opmerkelijk detail: Solvinity waarschuwde zelf nog in mei voor de gevaren van buitenlandse cloud-afhankelijkheid. In een door hen meeondertekend adviesdocument staat letterlijk: “Het is niet langer ondenkbaar dat toegang tot clouddiensten bij de overheid en in kritieke sectoren ingezet wordt als geopolitiek drukmiddel.” En verder: “We benadrukken de urgentie én de mogelijkheden om nu actie te ondernemen.”

Ironisch genoeg lijkt die waarschuwing nu precies op hun eigen situatie van toepassing.

Kan de deal nog worden tegengehouden?

Staatssecretaris Van Marum (Digitalisering) liet weten dat het geen verrassing was dat Solvinity een koper zocht, maar wel dat het om een Amerikaanse partij gaat.

Het kabinet onderzoekt inmiddels “de operationele, juridische en contractuele consequenties” van de overname. Maar of die ook echt kan worden geblokkeerd? Daar kwam gisteren geen duidelijk antwoord op.

Solvinity zelf erkent in het Financieel Dagblad dat het zich bewust is van “het sentiment in de markt”, maar wil niet ingaan op de risico’s. Intussen wachten Kamerleden op de antwoorden van de staatssecretaris.