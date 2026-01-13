Zakenkrant: UBS-baas Sergio Ermotti stapt in 2027 op

ZÜRICH (ANP/RTR) - Sergio Ermotti is van plan in april 2027 af te treden als topman van de Zwitserse bank UBS. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

De Zwitser Ermotti keerde in 2023 terug als hoogste baas bij UBS, waarbij hij voormalig ING-topman Ralph Hamers verving. Het was zijn taak om de inlijving van Credit Suisse in goede banen te leiden. Die bank stond op omvallen en werd op aandringen van de Zwitserse overheid overgenomen door zijn grotere concurrent UBS. Ermotti zei eerder al zijn functie neer te leggen als de integratie van Credit Suisse rond was, wat hij tussen eind 2026 en begin 2027 verwachtte.

Recent kwam UBS in aanvaring met de Zwitserse overheid, die strengere regels voor kapitaalbuffers bij banken wil. Volgens FT leidde dat conflict tot speculaties dat UBS zijn hoofdkantoor wil verhuizen naar het buitenland.