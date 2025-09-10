ECONOMIE
Amsterdamse aandelenbeurs begint licht hoger, tech in de plus

Economie
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 9:21
anp100925080 1
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een bescheiden winst begonnen aan de nieuwe handelssessie. Ook op andere Europese beurzen waren voornamelijk plussen te zien. Vooral techbedrijven werden geholpen door optimisme over de groei van investeringen in kunstmatige intelligentie, dankzij verrassend goede prognoses van softwareconcern Oracle.
De AEX-index opende 0,3 procent hoger op 910,44 punten. Chipfondsen ASML, ASMI en Besi wonnen tot ongeveer 2 procent.
De MidKap steeg 0,5 procent tot 908,45 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen ook tot 0,5 procent. De beurs in Londen stond ongeveer 0,2 procent hoger.
Naast het opbeurende kwartaalbericht van Oracle hebben de financiële markten deze week oog voor macro-economische gegevens die van invloed kunnen zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve in de Verenigde Staten. Door tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt rekenen meer beleggers erop dat de centralebankenkoepel de rente dit jaar extra verlaagt.
