Van Weel: Russische schendingen NAVO-luchtruim zijn onacceptabel

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 9:19
anp100925079 1
DEN HAAG (ANP) - Russische inbreuken van het NAVO-luchtruim met drones zijn onaanvaardbaar en vormen een bedreiging voor de veiligheid van Europa. Dat heeft demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel (VVD) gezegd in een bericht op X. "Nederland staat vierkant achter Polen."
In de nacht van dinsdag op woensdag drongen Russische drones het Poolse luchtruim binnen tijdens een luchtaanval op Oekraïne. Polen heeft de drones in samenwerking met Nederland en de NAVO neergehaald, bevestigde de Poolse krijgsmacht.
Van Weel: "De NAVO moet paraat blijven en strengere sancties moeten de oorlogseconomie van Rusland onder grotere druk zetten."
Het ministerie van Defensie zei woensdagochtend niets over de actie in Polen, ondanks herhaaldelijke verzoeken om informatie.
