Von der Leyen: Europa moet strijden voor onafhankelijke toekomst

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 9:30
anp100925081 1
STRAATSBURG (ANP) - Europa is in een strijd verwikkeld, zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag in haar jaarlijkse State of the Union. "Europa moet vechten voor zijn plaats in een wereld waarin veel grootmachten ambivalent of openlijk vijandig staan tegenover Europa."
"De strijdlinies worden getrokken voor een nieuwe wereldorde op basis van macht", zei Von der Leyen. Europa moet strijden voor een "vrij en onafhankelijk Europa, voor onze waarden en onze democratieën, voor onze vrijheid en ons vermogen om zelf ons lot te bepalen." Het is een "strijd voor onze toekomst."
Grimmige woorden die Europeanen niet gewend zijn, erkende de voorzitter. "Onze Unie is in wezen een vredesproject, maar de waarheid is dat de wereld van vandaag meedogenloos is."
Ze verwees naar de "verwoestende taferelen in Gaza" en de "meedogenloze Russische beschietingen op Oekraïne. We kunnen gewoonweg niet wachten tot deze storm voorbij is." Er moet "een nieuw Europa ontstaan".
