Amsterdamse AEX-index opent met kleine plus

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag licht hoger geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de kleine winst van een dag eerder. Beleggers blijven de ontwikkelingen rond de wapenstilstand in het Midden-Oosten nauwlettend volgen. Later op de dag komen nog cijfers over de inflatie en het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten.

De olieprijzen gingen vrijdag omhoog. Saudi-Arabië maakte bekend dat de olieproductie flink is gedaald door de aanvallen op Saudische energie-installaties. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran gewaarschuwd geen tol te heffen voor schepen die door de Straat van Hormuz willen varen en dat de zeestraat volledig heropend moet worden. Zaterdag is er overleg tussen de Verenigde Staten en Iran in Pakistan.

De AEX noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 1006,12 punten. De MidKap steeg licht tot 1001,97 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt werden kleine koerswinsten geboekt.