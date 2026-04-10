Jetten spreekt maandag oud-minister en senatoren in Washington

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 9:17
anp100426071 1
DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten (D66) spreekt maandag tijdens zijn bezoek aan de Amerikaanse hoofdstad Washington onder meer met oud-buitenlandminister Mike Pompeo, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst in een persbericht. Pompeo was van 2018 tot en met 2021 minister van Buitenlandse Zaken onder president Donald Trump.
Jetten spreekt ook met zowel Republikeinse als Democratische senatoren die deel uitmaken van een werkgroep voor transatlantische betrekkingen. De premier neemt daarnaast deel aan de Bilderbergconferentie, die dit jaar plaatsvindt in Washington.
Jetten sluit zijn bezoek af met een diner met president Trump, samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De ontmoeting is beladen: Trump dreigde vorige week met de vernietiging van de Iraanse beschaving en zinspeelt al langer op een vertrek van de Verenigde Staten uit de NAVO. Voordat Jetten premier was, noemde hij Trump bij diens verkiezingswinst een "vrouwenhater" die "openlijk flirt met dictators".
Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 07.47.34

Mannen: let op je erectie!

174466606_m

Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

ANP-408488484

Dezelfde pils voor de helft van de prijs: deze budgetbiertjes komen stiekem uit grote brouwerijen

4e7658f7d85d57c1c1ed82b3a40d3b56,8ceaa03a

Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

570b398152edb046c9ce5893546eaded

Trump dreigt de paus

IMG_3557

De 5 onovertroffen manieren om te zorgen dat mensen je aardig vinden

